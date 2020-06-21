В Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 За добу зафіксовано 735 нових випадків

21 червня (станом на 9:00) в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 563 194 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1647 випадків; Волинська область - 1782 випадки; Дніпропетровська область - 1042 випадки; Донецька область - 362 випадки; Житомирська область - 1257 випадків; Закарпатська область - 2149 випадків; Запорізька область - 554 випадки; Івано-Франківська область - 2015 випадків; Кіровоградська область - 620 випадків; м. Київ - 4325 випадків; Київська область - 2208 випадків; Львівська область - 3780 випадків; Луганська область - 72 випадки; Миколаївська область - 358 випадків; Одеська область - 1266 випадків; Полтавська область - 291 випадок; Рівненська область - 2872 випадки; Сумська область - 257 випадків; Тернопільська область - 1688 випадків; Харківська область - 1805 випадків; Херсонська область - 186 випадків; Хмельницька область - 622 випадки; Чернівецька область - 4324 випадки; Черкаська область - 603 випадки; Чернігівська область - 475 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 червня 2020 року до Центру надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 075 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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