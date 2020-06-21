В Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
Загалом проведено 563 194 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1647 випадків;
Волинська область - 1782 випадки;
Дніпропетровська область - 1042 випадки;
Донецька область - 362 випадки;
Житомирська область - 1257 випадків;
Закарпатська область - 2149 випадків;
Запорізька область - 554 випадки;
Івано-Франківська область - 2015 випадків;
Кіровоградська область - 620 випадків;
м. Київ - 4325 випадків;
Київська область - 2208 випадків;
Львівська область - 3780 випадків;
Луганська область - 72 випадки;
Миколаївська область - 358 випадків;
Одеська область - 1266 випадків;
Полтавська область - 291 випадок;
Рівненська область - 2872 випадки;
Сумська область - 257 випадків;
Тернопільська область - 1688 випадків;
Харківська область - 1805 випадків;
Херсонська область - 186 випадків;
Хмельницька область - 622 випадки;
Чернівецька область - 4324 випадки;
Черкаська область - 603 випадки;
Чернігівська область - 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 червня 2020 року до Центру надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 075 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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