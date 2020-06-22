В Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 За добу зафіксовано 681 новий випадок

22 червня (станом на 9:00) в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1660 випадків; Волинська область - 1852 випадки; Дніпропетровська область - 1042 випадки; Донецька область - 362 випадки; Житомирська область - 1270 випадків; Закарпатська область - 2188 випадків; Запорізька область - 555 випадків; Івано-Франківська область - 2056 випадків; Кіровоградська область - 627 випадків; м. Київ - 4368 випадків; Київська область - 2236 випадків; Львівська область - 3980 випадків; Луганська область - 72 випадки; Миколаївська область - 366 випадків; Одеська область - 1304 випадки; Полтавська область - 293 випадки; Рівненська область - 2963 випадки; Сумська область - 258 випадків; Тернопільська область - 1728 випадків; Харківська область - 1811 випадків; Херсонська область - 188 випадків; Хмельницька область - 622 випадки; Чернівецька область - 4357 випадків; Черкаська область - 603 випадки; Чернігівська область - 480 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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