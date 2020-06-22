В Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1660 випадків;
Волинська область - 1852 випадки;
Дніпропетровська область - 1042 випадки;
Донецька область - 362 випадки;
Житомирська область - 1270 випадків;
Закарпатська область - 2188 випадків;
Запорізька область - 555 випадків;
Івано-Франківська область - 2056 випадків;
Кіровоградська область - 627 випадків;
м. Київ - 4368 випадків;
Київська область - 2236 випадків;
Львівська область - 3980 випадків;
Луганська область - 72 випадки;
Миколаївська область - 366 випадків;
Одеська область - 1304 випадки;
Полтавська область - 293 випадки;
Рівненська область - 2963 випадки;
Сумська область - 258 випадків;
Тернопільська область - 1728 випадків;
Харківська область - 1811 випадків;
Херсонська область - 188 випадків;
Хмельницька область - 622 випадки;
Чернівецька область - 4357 випадків;
Черкаська область - 603 випадки;
Чернігівська область - 480 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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