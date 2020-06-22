Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

За добу зафіксовано 681 новий випадок
22 червня (станом на 9:00) в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало.
В Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1660 випадків;

Волинська область - 1852 випадки;

Дніпропетровська область - 1042 випадки; 

Донецька область - 362 випадки;

Житомирська область - 1270 випадків;

Закарпатська область - 2188 випадків;

Запорізька область - 555 випадків;

Івано-Франківська область - 2056 випадків;

Кіровоградська область - 627 випадків;

м. Київ - 4368 випадків;

Київська область - 2236 випадків;

Львівська область - 3980 випадків; 

Луганська область - 72 випадки;

Миколаївська область - 366 випадків;

Одеська область - 1304 випадки;

Полтавська область - 293 випадки;

Рівненська область - 2963 випадки;

Сумська область - 258 випадків;

Тернопільська область - 1728 випадків;

Харківська область - 1811 випадків;

Херсонська область - 188 випадків;

Хмельницька область - 622 випадки;

Чернівецька область - 4357 випадків;

Черкаська область - 603 випадки;

Чернігівська область - 480 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2020 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.