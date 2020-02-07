В Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 За добу зафіксовано 889 нових випадків

02 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1895 випадків; Волинська область - 2508 випадків; Дніпропетровська область - 1095 випадків; Донецька область - 562 випадки; Житомирська область - 1421 випадок; Закарпатська область - 3046 випадків; Запорізька область - 576 випадків; Івано-Франківська область - 2489 випадків; Кіровоградська область - 650 випадків; м. Київ - 5242 випадки; Київська область - 2655 випадків; Львівська область - 5730 випадків; Луганська область - 83 випадки; Миколаївська область - 447 випадків; Одеська область - 1736 випадків; Полтавська область - 320 випадків; Рівненська область - 3877 випадків; Сумська область - 302 випадки; Тернопільська область - 1958 випадків; Харківська область - 2207 випадків; Херсонська область - 194 випадки; Хмельницька область - 808 випадків; Чернівецька область - 4894 випадки; Черкаська область - 645 випадків; Чернігівська область - 547 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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