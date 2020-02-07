Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

За добу зафіксовано 889 нових випадків
02 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало.
В Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

 Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.                                                                                                 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1895 випадків;

Волинська область - 2508 випадків;

Дніпропетровська область - 1095 випадків; 

Донецька область - 562 випадки;

Житомирська область - 1421 випадок;

Закарпатська область - 3046 випадків;

Запорізька область - 576 випадків;

Івано-Франківська область - 2489 випадків;

Кіровоградська область - 650 випадків;

м. Київ - 5242 випадки;

Київська область - 2655 випадків;

Львівська область - 5730 випадків; 

Луганська область - 83 випадки;

Миколаївська область - 447 випадків;

Одеська область - 1736 випадків;

Полтавська область - 320 випадків;

Рівненська область - 3877 випадків;

Сумська область - 302 випадки;

Тернопільська область - 1958 випадків;

Харківська область - 2207 випадків;

Херсонська область - 194 випадки;

Хмельницька область - 808 випадків;

Чернівецька область - 4894 випадки;

Черкаська область - 645 випадків;

Чернігівська область - 547 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2020 09:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.