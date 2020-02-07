В Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19
Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1895 випадків;
Волинська область - 2508 випадків;
Дніпропетровська область - 1095 випадків;
Донецька область - 562 випадки;
Житомирська область - 1421 випадок;
Закарпатська область - 3046 випадків;
Запорізька область - 576 випадків;
Івано-Франківська область - 2489 випадків;
Кіровоградська область - 650 випадків;
м. Київ - 5242 випадки;
Київська область - 2655 випадків;
Львівська область - 5730 випадків;
Луганська область - 83 випадки;
Миколаївська область - 447 випадків;
Одеська область - 1736 випадків;
Полтавська область - 320 випадків;
Рівненська область - 3877 випадків;
Сумська область - 302 випадки;
Тернопільська область - 1958 випадків;
Харківська область - 2207 випадків;
Херсонська область - 194 випадки;
Хмельницька область - 808 випадків;
Чернівецька область - 4894 випадки;
Черкаська область - 645 випадків;
Чернігівська область - 547 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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