В Україні 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 10 328 осіб, летальних випадків - 166

15 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 146 963 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 847 391 особа, летальних випадків - 20 542.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 896 випадків; Вінницька область - 209 випадків; Волинська область - 127 випадків; Дніпропетровська область - 533 випадки; Донецька область - 443 випадки; Житомирська область - 214 випадків; Закарпатська область - 100 випадків; Запорізька область - 629 випадків; Івано-Франківська область - 173 випадки; Київська область - 588 випадків; Кіровоградська область - 78 випадків; Луганська область - 179 випадків; Львівська область - 525 випадків; Миколаївська область - 489 випадків; Одеська область - 592 випадки; Полтавська область - 287 випадків; Рівненська область - 242 випадки; Сумська область - 344 випадки; Тернопільська область - 191 випадок; Харківська область - 310 випадків; Херсонська область - 121 випадок; Хмельницька область - 146 випадків; Черкаська область - 281 випадок; Чернівецька область - 227 випадків; Чернігівська область - 275 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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