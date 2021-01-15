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В Україні 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 10 328 осіб, летальних випадків - 166
15 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 146 963 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 847 391 особа, летальних випадків - 20 542.
В Україні 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 896 випадків;

Вінницька область - 209 випадків;

Волинська область - 127 випадків;

Дніпропетровська область - 533 випадки;

Донецька область - 443 випадки;

Житомирська область - 214 випадків;

Закарпатська область - 100 випадків;

Запорізька область - 629 випадків;

Івано-Франківська область - 173 випадки;

Київська область - 588 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

Луганська область - 179 випадків;

Львівська область - 525 випадків;

Миколаївська область - 489 випадків;

Одеська область - 592 випадки;

Полтавська область - 287 випадків;

Рівненська область - 242 випадки;

Сумська область - 344 випадки;

Тернопільська область - 191 випадок;

Харківська область - 310 випадків;

Херсонська область - 121 випадок;

Хмельницька область - 146 випадків;

Черкаська область - 281 випадок;

Чернівецька область - 227 випадків;

Чернігівська область - 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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15 01 2021 13:32
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