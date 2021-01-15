В Україні 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 896 випадків;
Вінницька область - 209 випадків;
Волинська область - 127 випадків;
Дніпропетровська область - 533 випадки;
Донецька область - 443 випадки;
Житомирська область - 214 випадків;
Закарпатська область - 100 випадків;
Запорізька область - 629 випадків;
Івано-Франківська область - 173 випадки;
Київська область - 588 випадків;
Кіровоградська область - 78 випадків;
Луганська область - 179 випадків;
Львівська область - 525 випадків;
Миколаївська область - 489 випадків;
Одеська область - 592 випадки;
Полтавська область - 287 випадків;
Рівненська область - 242 випадки;
Сумська область - 344 випадки;
Тернопільська область - 191 випадок;
Харківська область - 310 випадків;
Херсонська область - 121 випадок;
Хмельницька область - 146 випадків;
Черкаська область - 281 випадок;
Чернівецька область - 227 випадків;
Чернігівська область - 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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