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В Україні – 13 624 нових випадків коронавірусу

За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170)
Минулої доби в Україні зареєстровано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні – 13 624 нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19  (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170)", - йдеться в повідомленні.
 
За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 4 947 осіб, одужала – 4 591 особа. Також зафіксовано 202  летальних випадки.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало – 2 316 582 особи, померло 60 137 осіб. Проведено 13 482 871 ПЛР-тестування.
 
МОЗ також повідомляє, що минулої доби 34 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані - 15 194 людини.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.
 
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.
 
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15 10 2021 11:23
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