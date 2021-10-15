В Україні – 13 624 нових випадків коронавірусу

За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170)

Минулої доби в Україні зареєстровано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170)", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 4 947 осіб, одужала – 4 591 особа. Також зафіксовано 202 летальних випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало – 2 316 582 особи, померло 60 137 осіб. Проведено 13 482 871 ПЛР-тестування.

МОЗ також повідомляє, що минулої доби 34 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані - 15 194 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.