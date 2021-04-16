НОВИНИВ Україні за минулу добу зареєстрували 17 479 випадків зараження коронавірусом, натомість одужали 12 054 особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 17 479 нових випадків коронавірусу
Фото: Українська правда
"17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників. Одужали 12 054 особи", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 4 348 осіб; летальних випадків – 438, здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).
За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 921 244 особи; одужали – 1 465 820 осіб; летальних випадків – 39 096; проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
За словами Степанова, за добу 15 квітня щеплено проти COVID-19 13 520 людей. 432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилося 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.
Станом на 15 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.
Нагадаємо, що за 14 квітня в Україні зафіксували 16 427 нових випадків COVID-19.
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16 04 2021 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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