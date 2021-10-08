В Україні - 781 новий випадок коронавірусу Також за минулу добу госпіталізовано 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало 1 390 осіб. За добу протестовано методом ПЛР 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб

За добу 9 серпня в Україні зафіксували 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).

Фото: Прямий

Про це повідомляють дані МОЗ, опубліковані у Фейсбуці. "Також за минулу добу госпіталізовано 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало 1 390 осіб. За добу протестовано методом ПЛР 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб", - йдеться у повідомленні. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 260 232 особи, одужало – 2 192 592 особи; летальних випадків – 53 124, проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях. Читайте також: В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третього щеплення

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