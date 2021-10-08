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В Україні - 781 новий випадок коронавірусу

Також за минулу добу госпіталізовано 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало 1 390 осіб. За добу протестовано методом ПЛР 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб
За добу 9 серпня в Україні зафіксували 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).
В Україні - 781 новий випадок коронавірусу Фото: Прямий
Про це повідомляють дані МОЗ, опубліковані у Фейсбуці.
 
"Також за минулу добу госпіталізовано 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало 1 390 осіб. За добу протестовано методом ПЛР 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб", - йдеться у повідомленні.
 
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 260 232 особи, одужало – 2 192 592 особи; летальних випадків – 53 124, проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.
 
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10 08 2021 09:16
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