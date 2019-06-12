БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПлатіжна система "PayRun" стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою - резидентом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні буде працювати платіжна система PayRun
Відповідне рішення ухвалене 02 грудня 2019 року
Фото: pro100news.info
Національний банк узгодив правила міжнародної платіжної системи "PayRun" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, повідомляє "Економічна правда".
Відповідне рішення ухвалене 02 грудня 2019 року повідомляє пресслужба НБУ
Платіжною організацією міжнародної платіжної системи "PayRun" є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків від 05.12.2016 № 50.
Платіжна система "PayRun" стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою - резидентом.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" почав обслуговувати картки китайської платіжної системи
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