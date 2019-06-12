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В Україні буде працювати платіжна система PayRun

Відповідне рішення ухвалене 02 грудня 2019 року
Платіжна система "PayRun" стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою - резидентом.
В Україні буде працювати платіжна система PayRun Фото: pro100news.info

Національний банк узгодив правила міжнародної платіжної системи "PayRun" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, повідомляє "Економічна правда".

Відповідне рішення ухвалене 02 грудня 2019 року повідомляє пресслужба НБУ

Платіжною організацією міжнародної платіжної системи "PayRun" є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків від 05.12.2016 № 50.

Платіжна система "PayRun" стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою - резидентом.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" почав обслуговувати картки китайської платіжної системи

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06 12 2019 10:20
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