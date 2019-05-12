ПриватБанк почав обслуговувати картки китайської платіжної системи UnionPay — китайська платіжна система, заснована у 2002 році. Наразі вона є найбільшою у світі за кількістю фінансових операцій та випущених карток, перевершуючи Visa та MasterCard

У ПриватБанку повідомили, що почали обслуговування платіжних карток китайської платіжної системи UnionPay. Їх тепер можуть приймати банкомати та термінали ПриватБанку.

Фото: 100bankov.com

Як повідомляє прес-служба банку, нову можливість для карток однієї з найбільших платіжних систем у світі запустили 3 грудня, передає "Громадське". «ПриватБанк надає власникам карток UnionPay якісні фінансові послуги світового рівня, що допоможе українським торговельним підприємствам і малому бізнесу залучити більше китайських споживачів», — прокоментував голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл. У державному банку зазначають, що початок обслуговування карток UnionPay є першим етапом співпраці з цією платіжною системою. Надалі банк планує розвивати спільні інноваційні продукти для модернізації української платіжної індустрії. Нагадаємо, що У Дніпрі скасували результати аукціону щодо оренди паркінгу навколо головного офісу ПриватБанку. Аукціон виграв «Нікопольський завод феросплавів» Ігоря Коломойського, працівники якого використовували паркінг для проведення пікетів.

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