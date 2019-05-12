ПриватБанк почав обслуговувати картки китайської платіжної системи
Як повідомляє прес-служба банку, нову можливість для карток однієї з найбільших платіжних систем у світі запустили 3 грудня, передає "Громадське".
«ПриватБанк надає власникам карток UnionPay якісні фінансові послуги світового рівня, що допоможе українським торговельним підприємствам і малому бізнесу залучити більше китайських споживачів», — прокоментував голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл.
У державному банку зазначають, що початок обслуговування карток UnionPay є першим етапом співпраці з цією платіжною системою. Надалі банк планує розвивати спільні інноваційні продукти для модернізації української платіжної індустрії.
Нагадаємо, що У Дніпрі скасували результати аукціону щодо оренди паркінгу навколо головного офісу ПриватБанку. Аукціон виграв «Нікопольський завод феросплавів» Ігоря Коломойського, працівники якого використовували паркінг для проведення пікетів.
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