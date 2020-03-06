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В Україні дозволять змінювати по батькові з 14 років

Відповідний законопроект Рада схвалила за основу
В Україні планують дозволити змінювати по-батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.
В Україні дозволять змінювати по батькові з 14 років Фото: паспорти (cnaprv.gov.ua)

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 247 нардепів. Зазначимо, профільний комітет ще доопрацьовуватиме закон до другого читання.

Так, раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Пропонується встановити, що:

  • змінити по батькові можна буде особам від 16 років;
  • змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
  • якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
  • якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

У фракції "Слуга народу" підкреслюють, що заборона на зміну імені по батькові визнана порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, що при перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".

 
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03 06 2020 13:20
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