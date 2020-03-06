CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні планують дозволити змінювати по-батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволять змінювати по батькові з 14 років
Відповідний законопроект Рада схвалила за основу
Фото: паспорти (cnaprv.gov.ua)
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 247 нардепів. Зазначимо, профільний комітет ще доопрацьовуватиме закон до другого читання.
Так, раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.
Пропонується встановити, що:
- змінити по батькові можна буде особам від 16 років;
- змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
- якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
- якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд.
У фракції "Слуга народу" підкреслюють, що заборона на зміну імені по батькові визнана порушенням Конвенції про захист прав людини.
Нагадаємо, що при перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".
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03 06 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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