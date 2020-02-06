Е-паспорти у додатку "Дія" не дозволяють перетинати кордон - Прикордонна служба

Пред'явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною постановою"

Прикордонники пояснюють, що Кабмін ухвалив постанову про визнання е-паспортів цифровим аналогом паперових документів для надання поліції та отримання поштових послуг, але вона не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон

При перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".

Про це заявили у Державній прикордонній службі, зазначає "Економічна правда".

Прикордонники пояснюють, що Кабмін ухвалив постанову про визнання е-паспортів цифровим аналогом паперових документів для надання поліції та отримання поштових послуг, але вона не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон

"На сьогодні громадяни можуть перетинати державний кордон лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість пред'явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною постановою", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило на порталі "Дія" кабінет громадянина