Е-паспорти у додатку "Дія" не дозволяють перетинати кордон - Прикордонна служба
При перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".
Про це заявили у Державній прикордонній службі, зазначає "Економічна правда".
Прикордонники пояснюють, що Кабмін ухвалив постанову про визнання е-паспортів цифровим аналогом паперових документів для надання поліції та отримання поштових послуг, але вона не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон
"На сьогодні громадяни можуть перетинати державний кордон лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.
Натомість пред'явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною постановою", - пояснили у відомстві.
Нагадаємо, що Мінцифри запустило на порталі "Дія" кабінет громадянина
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