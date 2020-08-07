CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівецькій області через сильні дощі, які спостерігалися там останні декілька тижнів, залишаються підтопленими ще 5 населених пунктів. Рятувальники продовжують надавати допомогу місцевим мешканцям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні другий тиждень підтоплено населені пункти через паводок
Для ліквідації наслідків негоди було залучено 137 осіб та 58 одиниць техніки
Фото: паводки на заході України (if.dsns.gov.ua)
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, станом на сьогодні залишаються підтопленими 7 підвалів у Івано-Франківській області та 23 присадибні ділянки у Чернівецькій та Тернопільській областях. Крім того, у західних областях внаслідок паводків зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів. Ще 549 км автодоріг та 213 мостів залишаються пошкодженими.
Для ліквідації наслідків негоди було залучено 137 осіб та 58 одиниць техніки.
Нагадаємо, що до ліквідації наслідків повеней на заходіній частині України долучилися Італія, Швеція, Данія та Молдова, надіславши гуманітарну та технічну допомогу населеним пунктам.
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