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В Україні дитячі табори будуть відкриті на останньому етапі карантину

МОЗ планує мінімізувати ризик інфікування коронавірусом серед дітей
Дитячі табори в Україні будуть відкривати на останньому етапі виходу з карантину. У Міністерстві охорони здоров'я хочуть скоротити до мінімуму шанс інфікування серед дітей.
В Україні дитячі табори будуть відкриті на останньому етапі карантину Фото: з відкритих джерел

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що такі правила будуть застосовуватися, зокрема, і до дитячого табору "Артек".

"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і конкретно про "Артеку", то це можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину. Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був фактично мінімальним, фактично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей", - заявив Степанов.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

 
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26 05 2020 11:20
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