В Україні хочуть заарештовувати без застави за наркозлочини За нього проголосували 246 парламентаріїв

Верховна рада планує заборонити призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Відповідний законопроект №3915 глави держави Володимира Зеленського нардепи підтримали за основу.

Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє РБК-Україна. За нього проголосували 246 парламентаріїв. Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу. У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нагадаємо, що європол повідодомляє про значне зростання обсягів наркоторгівлі під час пандемії.

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