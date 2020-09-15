CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна рада планує заборонити призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Відповідний законопроект №3915 глави держави Володимира Зеленського нардепи підтримали за основу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні хочуть заарештовувати без застави за наркозлочини
За нього проголосували 246 парламентаріїв
Фото : РБК - Україна
Про це повідомляє РБК-Україна.
За нього проголосували 246 парламентаріїв.
Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.
У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що європол повідодомляє про значне зростання обсягів наркоторгівлі під час пандемії.
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15 09 2020 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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