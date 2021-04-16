CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна рада істотно знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи". Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект №4644-д.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Знизилися штрафи за нерозмитнені "євробляхи"
Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні
Фото:Макс Требухов
"За" проголосували 237 депутатів Ради, повідомляє "РБК-Україна".
Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.
До другого читання із закону прибрали норму про розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні авто на єврономерах, адже воно буде відбуватися у відповідності до Митного кодексу.
Передбачається, що транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більш ніж 5 років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД. Йдеться про автівки, які станом на 31 грудня 2020 року перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Виключається необхідність фізособи двічі сплачувати до державного бюджету штраф за нерозмитнену автівку у випадку, коли така сплата вже відбулась при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).
До 270 днів збільшується строк дії спрощення розмитнення автівок для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування більше ніж 90 днів з дня набрання чинності законом безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил.
Крім того, пільгове митне оформлення, яке встановлюється цим законопроектом, не поширюється на:
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом,
- спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
- моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
Нагадаємо, що раніше уряд дозволив штрафувати "євроблях" на місці зупинки.
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16 04 2021 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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