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Знизилися штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні
Верховна рада істотно знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи". Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект №4644-д.
Знизилися штрафи за нерозмитнені "євробляхи" Фото:Макс Требухов
"За" проголосували 237 депутатів Ради, повідомляє "РБК-Україна".
 
Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.
 
До другого читання із закону прибрали норму про розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні авто на єврономерах, адже воно буде відбуватися у відповідності до Митного кодексу.
 
Передбачається, що транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більш ніж 5 років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД. Йдеться про автівки, які станом на 31 грудня 2020 року перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
 
Виключається необхідність фізособи двічі сплачувати до державного бюджету штраф за нерозмитнену автівку у випадку, коли така сплата вже відбулась при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).
 
До 270 днів збільшується строк дії спрощення розмитнення автівок для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування більше ніж 90 днів з дня набрання чинності законом безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил.
 
Крім того, пільгове митне оформлення, яке встановлюється цим законопроектом, не поширюється на:
 
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом,
- спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
- моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
 
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16 04 2021 11:20
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