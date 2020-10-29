Уряд дозволив штрафувати "євроблях" на місці зупинки – нардеп

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Про це повідомив депутат від партії Слуга Народу Євгеній Брагар.

Відповідальність за порушення строків ввезення авто у митному режимі транзиту становить 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тисячі), за повторне порушення - 17 тисяч з позбавленням прав на рік з оплатним вилученням авто чи без такого.

При цьому, Брагар зазначає, що "в грудні 2019 року було підписано меморандум між АвтоЄвроСилою та міністром МВС щодо не притягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття Закону про доступне розмитнення".

У жовтні минулого року під Кабміном відбулася акція з вимогами зареєструвати законопроект про розмитнення, та пришвидшити всю процедуру його прийняття. Колишній прем’єр Олексій Гончарук тоді пообіцяв, що штрафів до кінця 2019 року не буде.

Передбачалось, що Кабмін розгляне необхідні проєкти законів 14 січня 2020 року, а парламент урегулює це питання протягом місяця. Йдеться про законопроєкти №2342 та №2345. До того моменту штрафів бути не мало, проте проєкти проголосовані так і не були.

Нагадаємо, що раніше Уряд відклав до 2020 року штрафи для власників "євроблях"