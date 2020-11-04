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В Україні кількість інфікованих зросла до 2511 людей, одужали 79 пацієнтів

Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19
Станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксували 2511 випадків інфікування коронавірусом. Кількість тих, хто одужав - 79 пацієнтів перевищила кількість летальних випадків - 73 пацієнти.
В Україні кількість інфікованих зросла до 2511 людей, одужали 79 пацієнтів Фото: Центр громадського здоров'я

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".

Так, за добу зафіксували 308 нових випадків, з них 18 дітей. За минулу добу одужали 18 людей, з них троє медиків.

Найбільше за добу нових випадків зафіксували в Києві - 48 пацієнтів, у Житомирській області - 45.

Наразі коронавірус виявили:

  • Вінницька область — 151 випадок;
  • Волинська область — 52 випадки;
  • Дніпропетровська область — 55 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 60 випадків;
  • Запорізька область — 64 випадки;
  • Івано-Франківська область — 274 випадки;
  • Кіровоградська область — 106 випадків;
  • м. Київ — 396 випадків;
  • Київська область — 149 випадків;
  • Львівська область — 96 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 0 випадків;
  • Одеська область — 51 випадок;
  • Полтавська область — 24 випадки;
  • Рівненська область — 103 випадки;
  • Сумська область — 69 випадків;
  • Тернопільська область — 208 випадків;
  • Харківська область — 8 випадків;
  • Херсонська область — 28 випадків;
  • Хмельницька область — 18 випадків;
  • Чернівецька область — 409 випадків;
  • Черкаська область — 93 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксовано понад 2 тисячі інфікованих коронавірусом, 69 людей померли

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11 04 2020 10:06
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