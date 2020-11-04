В Україні кількість інфікованих зросла до 2511 людей, одужали 79 пацієнтів

Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19

Станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксували 2511 випадків інфікування коронавірусом. Кількість тих, хто одужав - 79 пацієнтів перевищила кількість летальних випадків - 73 пацієнти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".

Так, за добу зафіксували 308 нових випадків, з них 18 дітей. За минулу добу одужали 18 людей, з них троє медиків.

Найбільше за добу нових випадків зафіксували в Києві - 48 пацієнтів, у Житомирській області - 45.

Наразі коронавірус виявили:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксовано понад 2 тисячі інфікованих коронавірусом, 69 людей померли