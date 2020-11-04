ВІДПОЧИНОК НОВИНИСтаном на ранок 11 квітня в Україні зафіксували 2511 випадків інфікування коронавірусом. Кількість тих, хто одужав - 79 пацієнтів перевищила кількість летальних випадків - 73 пацієнти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні кількість інфікованих зросла до 2511 людей, одужали 79 пацієнтів
Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19
Фото: Центр громадського здоров'я
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".
Так, за добу зафіксували 308 нових випадків, з них 18 дітей. За минулу добу одужали 18 людей, з них троє медиків.
Найбільше за добу нових випадків зафіксували в Києві - 48 пацієнтів, у Житомирській області - 45.
Наразі коронавірус виявили:
- Вінницька область — 151 випадок;
- Волинська область — 52 випадки;
- Дніпропетровська область — 55 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 60 випадків;
- Запорізька область — 64 випадки;
- Івано-Франківська область — 274 випадки;
- Кіровоградська область — 106 випадків;
- м. Київ — 396 випадків;
- Київська область — 149 випадків;
- Львівська область — 96 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 0 випадків;
- Одеська область — 51 випадок;
- Полтавська область — 24 випадки;
- Рівненська область — 103 випадки;
- Сумська область — 69 випадків;
- Тернопільська область — 208 випадків;
- Харківська область — 8 випадків;
- Херсонська область — 28 випадків;
- Хмельницька область — 18 випадків;
- Чернівецька область — 409 випадків;
- Черкаська область — 93 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Усього з початку року Центр громадського здоров'я отримав 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксовано понад 2 тисячі інфікованих коронавірусом, 69 людей померли
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11 04 2020 10:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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