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В Україні кількість загиблих у вогні зменшилася, проте різко почастішали випадки утоплення

Серед загиблих чимало дітей, більшість з яких наразі відпочиває на літніх канікулах
У службі, разом із позитивною динамікою зменшення кількості погорільців у рази збільшилася кількість потонулих.
В Україні кількість загиблих у вогні зменшилася, проте різко почастішали випадки утоплення Фото: з вільних джерел

За минулу добу, 18 червня, в Україні не зафіксовано жодного випадку загибелі людей на пожежах, при цьому і кількість пожеж у житловому секторі зменшилася в рази, тоді як кількість нещасних випадків на воді в рази збільшилася, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Рятувальники пояснюють цю тенденцію тим, що громадяни більшість часу проводять не в помешканнях, а займаються господарськими роботами або ж вирушають на відпочинок. Влітку, традиційно, це відпочинок біля води. Місця для купання обирають, як правило, найближчі до дому. На жаль, надаючи перевагу комфорту, а не безпеці, люди наражають на небезпеку і себе, і близьких, якщо відпочивають на "диких" пляжах разом із дітьми", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України в п'ятницю.

Тому, зазначають у службі, разом із позитивною динамікою зменшення кількості погорільців у рази збільшилася кількість потонулих. Серед загиблих чимало дітей, більшість з яких наразі відпочиває на літніх канікулах.

"Так, лише з початку червня на водоймах країни загинуло вже 111 громадян, з яких 21 дитина", - розповіли в ДСНС.

Тому у зв'язку з негативною тенденцією щодо кількості загибелі громадян на водоймах у літній період ДСНС посилює профілактичну роботу серед населення.

Рятувальники нагадують основні правила безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "ні" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

"Пам'ятайте! У період літніх канікул слідкуйте за дозвіллям дітей і не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", - закликали в службі.

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19 06 2020 14:56
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