В Україні можуть заборонити використання пластикових пакетів

Бізнес підтримує необхідність боротьби з пластиком задля захисту навколишнього природного середовища - наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти (№9507, 9507-1, 9507-2), якими може бути введено обмеження на використання пластикових пакетів в Україні.

Кінцевою метою цих законопроектів є зменшення кількості небезпечних відходів із поліетилену, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Європейської бізнес асоціації.

Водночас експерти зазначають, що "кілька моментів викликають занепокоєння".

По-перше, проектами пропонується заборона реалізації пакетів в рітейлі, тобто у торгових мережах, а не на стихійних точках продажу.

"Централізована торгівля є зручним місцем для встановлення та використання заборон, оскільки у будь-який час можна провести перевірку. При цьому, будемо чесними, стихійні ринки, мережа інтернет, пересувні точки продажу не підпадуть під заборону, оскільки контроль там не здійснюється", - зазначають експерти.

Незрозумілим, на їхню думку, також є застосування заборони на реалізацію пакетів для рітейлу, не охоплюючи сферу надання послуг, перевезень тощо, що в цілому є дискримінаційним.

По-друге, розробка окремого законопроекту щодо заборони використання пакетів, без врахування питань щодо використання, наприклад, пластикових пляшок чи коробок, упаковки з інших матеріалів тощо, навряд буде сприяти бажаним результатам у контексті зниження забруднення навколишнього середовища.

"Адже якщо подивитись на досвід ЄС, підхід має бути комплексним. Наразі, в жодному із законопроектів не визначено чітко, чи буде стосуватись заборона продукції з поліетилену, пластику, до прикладу, ватних паличок, кришок до кави, пластикових тарілок, трубочок тощо", - підкреслили в ЄБА.

По-третє, надзвичайно важливою є інформаційна підтримка таких змін з боку держави.

"Споживачі мають розуміти, що відсутність звичного для них й відносно недорогого пакування у вигляді поліетиленових матеріалів та наявність натомість більш вартісних, але еко-дружніх альтернатив є вимогою сьогодення в контексті сталого розвитку суспільства та відповідальності перед майбутніми поколіннями", - підкреслили в асоціації.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.