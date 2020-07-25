В Україні оголосили штормове попередження Синоптики прогнозують дощі з грозами

Сьогодні, 25 липня, на території західної України та у Києві спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна. За прогнозом синоптиків, у найближчу годину у Києві будуть спостерігатися дощі та грози. Така погода утримається там в першій половині дня. Крім того, грозові дощі вдень накриють усю західну Україну (I рівень небезпечності). Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.

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