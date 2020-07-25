CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 25 липня, на території західної України та у Києві спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні оголосили штормове попередження
Синоптики прогнозують дощі з грозами
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
За прогнозом синоптиків, у найближчу годину у Києві будуть спостерігатися дощі та грози. Така погода утримається там в першій половині дня. Крім того, грозові дощі вдень накриють усю західну Україну (I рівень небезпечності).
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
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25 07 2020 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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