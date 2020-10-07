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В Україні оголосити штормове попередження

Синоптики попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с
Завтра, 11 липня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с.
В Україні оголосити штормове попередження Фото: Matt Granz

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Як повідомляється, у більшості західних областях очікуються грозові дощі. В окремих районах випаде град, а сильні пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 12 липня сильні дощі вкриють Карпати та Закарпаття (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.

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10 07 2020 15:00
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