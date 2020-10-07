CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗавтра, 11 липня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні оголосити штормове попередження
Синоптики попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с
Фото: Matt Granz
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, у більшості західних областях очікуються грозові дощі. В окремих районах випаде град, а сильні пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Крім того, 12 липня сильні дощі вкриють Карпати та Закарпаття (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.
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