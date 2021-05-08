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В Україні почали діяти нові правила в’їзду

Правила були затверджені минулого тижня і набули чинності у четвер
В Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".
В Україні почали діяти нові правила в’їзду Фото: Google

Про це повідомляє "Європейська правда".

Правила були затверджені минулого тижня і набули чинності у четвер. З 5 серпня перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, або довідки про перше щеплення з курсу вакцинації.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Якщо такі документи відсутні, громадяни України та іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні  встановлюють застосунок "Вдома" та беруть на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використати застосунок громадянин перебуватиме в обсервації.

Застосунок "Вдома" не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Він контролюватиме самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема, для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Для іноземців обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та один з таких документів: негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР; негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

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05 08 2021 11:09
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