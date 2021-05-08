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В Україні зафіксовано ​​1 052 нові випадки коронавірусу

За минулу добу одужало - 542 особи, летальних випадків - 25
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
В Україні зафіксовано ​​1 052 нові випадки коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 187 випадків;

Вінницька область – 57 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 24 випадки;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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05 08 2021 09:02
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