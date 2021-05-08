В Україні зафіксовано 1 052 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 187 випадків;
Вінницька область – 57 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 43 випадки;
Донецька область – 55 випадків;
Житомирська область – 23 випадки;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 36 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 24 випадки;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 46 випадків;
Харківська область – 59 випадків;
Херсонська область – 40 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 27 випадків;
Чернівецька область – 23 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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