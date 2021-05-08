В Україні зафіксовано ​​1 052 нові випадки коронавірусу За минулу добу одужало - 542 особи, летальних випадків - 25

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 187 випадків; Вінницька область – 57 випадків; Волинська область – 7 випадків; Дніпропетровська область – 43 випадки; Донецька область – 55 випадків; Житомирська область – 23 випадки; Закарпатська область – 15 випадків; Запорізька область – 62 випадки; Івано-Франківська область – 13 випадків; Київська область – 36 випадків; Кіровоградська область – 6 випадків; Луганська область – 46 випадків; Львівська область – 55 випадків; Миколаївська область – 24 випадки; Одеська область – 75 випадків; Полтавська область – 20 випадків; Рівненська область – 21 випадок; Сумська область – 39 випадків; Тернопільська область – 46 випадків; Харківська область – 59 випадків; Херсонська область – 40 випадків; Хмельницька область – 32 випадки; Черкаська область – 27 випадків; Чернівецька область – 23 випадки; Чернігівська область – 41 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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