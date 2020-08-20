В Україні попередили про грози
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, сьогодні у західних регіонах очікуються грози (I рівень небезпечності). Крім того, внаслідок значних дощів на річках Закарпатської області та річках басейнів Сяну, Дністра, (Львівська, Івано-Франківська область спостерігатиметься підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.
В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, з затопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок. В горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.
Також у відомстві зазначають, що в Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах окрім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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