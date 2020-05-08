В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки Такі данні наводить Український гідрометцентр

Сьогодні, 5 серпня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Фото: kr.dsns.gov.ua

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