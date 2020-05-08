CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 5 серпня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Такі данні наводить Український гідрометцентр
Фото: kr.dsns.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій,Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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05 08 2020 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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