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В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Такі данні наводить Український гідрометцентр
Сьогодні, 5 серпня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.
В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: kr.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Як повідомляється, у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій,Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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05 08 2020 12:40
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