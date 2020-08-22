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В Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні

Серед іншого, очікуються сильні пориви вітру
У суботу, 22 серпня, в Україні погіршиться погода. Очікуються дощі з грозами, сильні пориви вітру, а також надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні Дощі у Києві та на Київщині / Фото: Олена Худякова та Інна Бородаєва, Укрінформ

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Так, швидкість вітру місцями складе до 20 метрів за секунду.

"За інформацією Укргідрометцентру, 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. (I рівень небезпеки, жовтий). 21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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22 08 2020 11:30
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