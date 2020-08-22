В Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Так, швидкість вітру місцями складе до 20 метрів за секунду.
"За інформацією Укргідрометцентру, 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. (I рівень небезпеки, жовтий). 21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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