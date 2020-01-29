В Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".
"Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний - 8500 грн", - йдеться в повідомленні.
Раніше штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.
"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - зазначив Гончарук.
Також він написав, що нині уряд розглядає можливість законодавчо врегулювати обов'язковість виділення грошей з державного та місцевих бюджетів на заходи з протипожежної безпеки. В уряді планують, що це знизить ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладах освіти і охорони здоров’я.
Нагадаємо, що Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл
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