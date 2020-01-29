В Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Уряд встановив нові штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Також ввели кримінальну відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".

"Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний - 8500 грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - зазначив Гончарук.

Також він написав, що нині уряд розглядає можливість законодавчо врегулювати обов'язковість виділення грошей з державного та місцевих бюджетів на заходи з протипожежної безпеки. В уряді планують, що це знизить ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладах освіти і охорони здоров’я.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл