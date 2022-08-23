В Україні позбавлятимуть батьківських прав за відмову від обов’язкової евакуації дітей

Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації

Кабмін посилив відповідальність за дітей під час евакуації – батьків, які відмовилися від обов’язкової евакуації, можуть позбавляти батьківських прав.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації", – ідеться у повідомленні.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні уряд на своєму засіданні. Ініціатором документу виступило Мінреінтеграції.

Як зазначили, дітей передаватимуть більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.

Нагадаємо

Зараз триває обов’язкова евакуація з Донеччини. З 2 серпня до безпечних регіонів вже виїхало приблизно 10 тисяч мирних громадян. Координаційний штаб з евакуації очолює віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.