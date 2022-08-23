CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабмін посилив відповідальність за дітей під час евакуації – батьків, які відмовилися від обов’язкової евакуації, можуть позбавляти батьківських прав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні позбавлятимуть батьківських прав за відмову від обов’язкової евакуації дітей
Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації", – ідеться у повідомленні.
Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні уряд на своєму засіданні. Ініціатором документу виступило Мінреінтеграції.
Як зазначили, дітей передаватимуть більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.
Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.
Нагадаємо
Зараз триває обов’язкова евакуація з Донеччини. З 2 серпня до безпечних регіонів вже виїхало приблизно 10 тисяч мирних громадян. Координаційний штаб з евакуації очолює віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.
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