В Україні презентували віртуальний музей гастрономічної спадщини Закарпаття

Гастрономічна спадщина, традиція вжитку продукту і спосіб його виробництва є елементом нематеріальної культурної спадщини. Це – дієвий інструмент для того, щоб місцевим територіальним громадам у межах сільських територій, малих міст просувати свої регіони як потенційні туристичні напрямки

В Україні презентували проєкт просування нематеріальної культурної спадщини з розвитку регіонального туризму «Віртуальний музей гастрономічної спадщини "Вітрина Закарпаття".

Презентація відбулася в Укрінформі на «круглому столі», організованому ГО «Імаго культури».

Як зазначила доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт проєкту «Віртуальний музей гастрономічної спадщини «Вітрина Закарпаття» Олена Мотузенко, він покликаний навчити місцеві громади популяризувати локальні традиції приготування їжі та використовувати їх як один із важливих інструментів для забезпечення сталого гастрономічного туризму.

«Гастрономічна спадщина, традиція вжитку продукту і спосіб його виробництва є елементом нематеріальної культурної спадщини. Це – дієвий інструмент для того, щоб місцевим територіальним громадам у межах сільських територій, малих міст просувати свої регіони як потенційні туристичні напрямки. Виробництво пов’язано з традиційними видами діяльності, як-от практики лісового господарства, рослинництва, тваринництва, риболовлі, які можуть сприяти збереженню та валоризації традиційних харчових продуктів і бути інструментом і запорукою збереження біологічного розмаїття», – сказала Мотузенко.

Експерт проєкту, заступниця директора КУ «Агенція розвитку Ужгорода» Таїсія Симочко зауважила, що в основу проєкту покладено бачення можливостей для інноваційного збереження і промоції національної гастрономії та багатства смаків мультикультурного Закарпаття. Дослідники відшукали в експедиціях старовинні страви та носіїв їхнього традиційного приготування, описали ці страви та оцифрували для Віртуального музею.

«Важливою метою було поєднання на одній платформі максимальної кількості корисної інформації про їжу та створення єдиних підходів в описі гастрономічної спадщини. Ми показуємо громади, в яких були ідентифіковані ті чи інші елементи гастрономічної спадщини, й у такий спосіб популяризуємо громади через їжу та їжу через громади», – наголосила Симочко.

Зібрану авторами дослідження інформацію оцифровано для подання рецептури тієї чи іншої традиційної страви за так званою блок-схемою, про переваги якої розповіла керівник кафедри клініко-лабораторної діагностики УжНУ, експерт проєкту «Віртуальний музей «Вітрина Закарпаття» Надія Бойко.

«По-перше, це легка відтворюваність процесу приготування. По-друге, його повна візуалізація. По-третє, чітко зазначаються унікальні характеристики процесу приготування, оскільки традиційні страви мають відповідати певним вимогам – як національним, так і європейським, – для того щоб гарантовано і документовано, на доказовій базі віднести ту чи іншу страву до традиційних», – пояснила Бойко.

Проєкт «Віртуальний музей гастрономічної спадщини «Вітрина Закарпаття» реалізується за підтримки Українського культурного фонду за програмою «Інноваційний культурний продукт». Він покликаний зберегти обрядові традиції приготування їжі різних етнічних груп і популяризувати гастрономічний туризм.