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В Україні продаватимуть бурштин через онлайн-аукціони

Ольга
Матарикіна
Учасники аукціонів з продажу бурштину зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків
В Україні продаватимуть бурштин через онлайн-аукціони Фото: з вільних джерел
Бурштин з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України продаватимуть через державну електронну систему Прозорро.Продажі.
 
Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду в постанові №1069 від 27 вересня.
 
Організатором онлайн-аукціонів з продажу бурштину в системі буде державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" на підставі рішення Мінфіну.
 
Зазначається, що аукціони з продажу бурштину проходитимуть на підвищення та на пониження ціни. Торги у системі проводитимуться через 15 календарних днів з дати оголошення аукціону. 
 
Якщо лот не продадуть на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення в системі зʼявиться оголошення про повторні торги. 
 
"В умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії. І чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони - один з них.", — зазначив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.
 
Функція електронної торгової системи полягає у забезпеченні неможливості втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного учасника до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами.
 
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29 09 2022 19:52
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