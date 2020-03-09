В Україні проведуть випадкові перевірки у навчальних закладах через COVID-19
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, передає РБК - Україна.
Таке доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав під час селекторної наради з протидії коронавірусу.
"Випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей. Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", - сказав Шмигаль.
Також прем'єр доручив головам обласних і районних держадміністрацій взяти під контроль ситуацію в навчальних закладах.
"Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути прийняті в тому числі і кадрові рішення", - додали в Кабміні.
За минулу добу було виявлено 149 випадків захворювання коронавірусом серед дітей.
Нагадаємо, що 3 вересня в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.
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