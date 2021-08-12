В Україні пройде найбільший в історії пітчинг стартапів

Свої проєкти будуть презентувати 111 команд, після чого буде офіційно встановлений національний рекорд

Партнер Міністерства цифрової трансформації "Український фонд стартапів" проведе наймасовіший пітчинг стартапів в історії України.

Як передає Укрінформ, про це Мінцифри повідомляє в Телеграмі.

"Продовжуємо будувати країну підприємців та розвивати сферу українських стартапів. З нагоди другої річниці своєї діяльності наш партнер Український фонд стартапів проведе захід USF Annual Meeting 2021. У межах події відбудеться наймасовіший пітчинг стартапів в історії України", - ідеться в повідомленні.

Свої проєкти будуть презентувати 111 команд, після чого буде офіційно встановлений національний рекорд.

Розпочнеться захід 10 грудня о 14:00.

Стежити за пітчингом може кожен: бути присутнім як особисто за попередньою реєстрацією, так і дивитися прямий ефір онлайн.

Нагадаємо, що в Україні з 2022 року відкриється новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме у стартапи студентів.