В Україні пройде найбільший в історії пітчинг стартапів
Як передає Укрінформ, про це Мінцифри повідомляє в Телеграмі.
"Продовжуємо будувати країну підприємців та розвивати сферу українських стартапів. З нагоди другої річниці своєї діяльності наш партнер Український фонд стартапів проведе захід USF Annual Meeting 2021. У межах події відбудеться наймасовіший пітчинг стартапів в історії України", - ідеться в повідомленні.
Свої проєкти будуть презентувати 111 команд, після чого буде офіційно встановлений національний рекорд.
Розпочнеться захід 10 грудня о 14:00.
Стежити за пітчингом може кожен: бути присутнім як особисто за попередньою реєстрацією, так і дивитися прямий ефір онлайн.
Нагадаємо, що в Україні з 2022 року відкриється новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме у стартапи студентів.
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