Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні пройде найбільший в історії пітчинг стартапів

Свої проєкти будуть презентувати 111 команд, після чого буде офіційно встановлений національний рекорд
Партнер Міністерства цифрової трансформації "Український фонд стартапів" проведе наймасовіший пітчинг стартапів в історії України.
В Україні пройде найбільший в історії пітчинг стартапів Startup

Як передає Укрінформ, про це Мінцифри повідомляє в Телеграмі.

"Продовжуємо будувати країну підприємців та розвивати сферу українських стартапів. З нагоди другої річниці своєї діяльності наш партнер Український фонд стартапів проведе захід USF Annual Meeting 2021. У межах події відбудеться наймасовіший пітчинг стартапів в історії України", - ідеться в повідомленні.

Свої проєкти будуть презентувати 111 команд, після чого буде офіційно встановлений національний рекорд.

Розпочнеться захід 10 грудня о 14:00.

Стежити за пітчингом може кожен: бути присутнім як особисто за попередньою реєстрацією, так і дивитися прямий ефір онлайн.

Нагадаємо, що в Україні з 2022 року відкриється новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме у стартапи студентів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2021 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.