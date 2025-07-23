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ПОЛІТИКА

В Україні розбився винищувач Mirage-2000: пілот урятувався

23 липня 2025, 08:31
В Україні розбився винищувач Mirage-2000: пілот урятувався
Попередньо, інцидент стався поблизу Луцька.

Під час польоту 22 липня в Україні зазнав аварії винищувач Mirage-2000, переданий Францією. Пілоту вдалося катапультуватися та відвести літак у безпечне місце, подалі від житлової забудови.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook. Причини інциденту наразі з’ясовує спеціальна комісія. Раніше зазначалося, що аварія сталася через відмову авіаційної техніки.

За словами Ігната, літак уже неможливо було врятувати, однак пілот діяв професійно, спрямувавши борт у напрямку, який унеможливив руйнування на землі та жертви серед цивільних.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації. Льотчик зробив усе можливе, аби направити борт подалі від населеного пункту", — зазначив Ігнат.

Він закликав медіа та експертів утриматися від поспішних висновків і наголосив, що подібні випадки трапляються в практиці військової авіації у різних країнах.

"Головне – пілот живий, здоровий і обійшлося без наслідків на землі", — додав Ігнат.

Місце падіння літака офіційно не розголошується, однак низка Telegram-каналів вказують, що йдеться про район поблизу Луцька. Очевидці зазначили, що літак перед падінням різко нахилився.

Фахівці Повітряних сил уже створили спеціальну комісію для розслідування інциденту та встановлення технічних причин аварії Mirage-2000, який передали французи як частину військової допомоги.

аваріяMirage 2000Ігнат

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