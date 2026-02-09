Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Франція передасть Україні Mirage 2000 та ракети AASM Hammer

09 лютого 2026, 14:16
Україна зацікавлена у подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них.

Франція готується передати Україні нову партію літаків Mirage 2000, а також протибалістичні ракети і керовані авіабомби AASM Hammer.

Про це у Telegram повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції", – заявив очільник українського оборонного відомства.

За його словами, Франція готує до передачі Україні літаки Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення роботи над поставкою рекордної партії керованих авіабомб AASM Hammer.

"Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам", – зазначив міністр оборони України.

Він також підкреслив, що паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

"Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP і сфокусувалися на спільній розробці інноваційних систем РЕБ", – додав Федоров.

Нагадаємо, у середу, 11 лютого, у Брюсселі пройде зустріч очільників оборонних відомств ЄС. Міністр оборони України Михайло Федоров, імовірно, запросить додаткові системи ППО, зокрема Patriot та NASAMS.

