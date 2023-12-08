В Україні створять Національне військове кладовище

Верховна Рада прийняла новий закон про створення Національного військового меморіального військового кладовища і затвердила місце для його розташування в селі Гатне Київської області.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.

Першу чергу Національного військового меморіального кладовища планують відкрити вже на початку наступного року.

За закон №10289 проголосували 303 народні депутати.

"Він дає можливість фактично змінити місце кладовища: місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни". Тобто по факту, за інформацією від урядовців, це буде Гатне", - йдеться в дописі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розказав, що прийнятий законопроєкт дозволить в прискореному режимі завершити необхідні роботи.

"Будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля… Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року", - заявив Шмигаль.

Ще в травні в Раді обговорювалось питання створення Національного військового кладовища, але лише сьогодні депутати підтримали його.