В Україні створили професіональну команду з баскетболу 3х3

Базуватися команда буде в Івано-Франківську. В планах - участь у Челенджерах і Мастерсах з баскетболу 3х3

У Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч присвячена створенню першої професіональної чоловічої команди з баскетболу 3х3.

Команда отримала назву "Кельти-Буковель". Базуватися команда буде в Івано-Франківську. В планах - участь у Челенджерах і Мастерсах з баскетболу 3х3, передає Укрінформ.

Президент ФБУ Михайло Бродський привітав тренерів та гравців команди, побажав їм успіхів і озвучив цілі, зазначивши, що зі свого боку Федерація зробить все для їх досягнення.

"Ми стоїмо на порозі нової історії. Пройдуть роки і саме цих хлопців будуть згадувати, як першопрохідців. Завдання - максимальні. Хочеться бачити українських баскетболістів на п'єдесталі, з медалями, на Олімпійських іграх", - зазначив Михайло Бродський на зустрічі з командою.

Лідерами створеної команди мають стати колишні гравці збірної Нікіта Руслов та Антон Мусієнко. Руслов в своєму активі має бронзу Ліги націй 2019 та срібло чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в категорії U-23 у 2019 році. У вересні в складі національної збірної Нікіта Руслов став чвертьфіналістом чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Антон Мусієнко у складі збірної України U-23 у 2021 році став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.

Читайте також: Збірна України здобула "срібло" на юнацькому Євробаскеті 3х3