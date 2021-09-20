Збірна України здобула "срібло" на юнацькому Євробаскеті 3х3 Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі

Чоловіча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 (гравці до 17-ти років) стала срібним призером чемпіонату Європи, який завершився в Португалії.

Фото: thekievtimes.ua

Українці на шляху до фіналу обіграли своїх одноліток із Сербії (18:15), Росії (21:9), Білорусі (18:17) та Угорщини (14:12), а у вирішальному поєдинку поступилися команді Словенії (14:19), передає Укрінформ. Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі. Нагадаємо, що визначився склад збірних України з баскетболу 3х3 на Євро-2021

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