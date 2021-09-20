СПОРТ НОВИНИЧоловіча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 (гравці до 17-ти років) стала срібним призером чемпіонату Європи, який завершився в Португалії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України здобула "срібло" на юнацькому Євробаскеті 3х3
Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі
Фото: thekievtimes.ua
Українці на шляху до фіналу обіграли своїх одноліток із Сербії (18:15), Росії (21:9), Білорусі (18:17) та Угорщини (14:12), а у вирішальному поєдинку поступилися команді Словенії (14:19), передає Укрінформ.
Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі.
Нагадаємо, що визначився склад збірних України з баскетболу 3х3 на Євро-2021
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 09 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles