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Збірна України здобула "срібло" на юнацькому Євробаскеті 3х3

Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі
Чоловіча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 (гравці до 17-ти років) стала срібним призером чемпіонату Європи, який завершився в Португалії.
Збірна України здобула "срібло" на юнацькому Євробаскеті 3х3 Фото: thekievtimes.ua

Українці на шляху до фіналу обіграли своїх одноліток із Сербії (18:15), Росії (21:9), Білорусі (18:17) та Угорщини (14:12), а у вирішальному поєдинку поступилися команді Словенії (14:19), передає Укрінформ.

Українки у свою чергу у матчі за 3-тє місце програли баскетболісткам Білорусі.

Нагадаємо, що визначився склад збірних України з баскетболу 3х3 на Євро-2021

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20 09 2021 10:59
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