В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID
Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони) по COVID-19, зазначає "РБК-Україна".
До цього в Україні жодного разу не вакцинували понад 20 тисяч осіб на добу.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (7736), Харківській (6234), Дніпропетровській (5791), Київській (5685) і Полтавській (5640) областях. При цьому досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.
Також за вчора в Запорізькій області ще одна людина отримала друге щеплення від COVID.
Більшість щеплень за вчора було зроблено вакциною AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. З початку пандемії в Україні вже прищепили першою дозою 629 182 осіб, двома дозами-10.
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