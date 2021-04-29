Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві
В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.
В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID Фото: РБК-Україна

Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони) по COVID-19, зазначає "РБК-Україна".

До цього в Україні жодного разу не вакцинували понад 20 тисяч осіб на добу.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (7736), Харківській (6234), Дніпропетровській (5791), Київській (5685) і Полтавській (5640) областях. При цьому досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Також за вчора в Запорізькій області ще одна людина отримала друге щеплення від COVID.

Більшість щеплень за вчора було зроблено вакциною AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. З початку пандемії в Україні вже прищепили першою дозою 629 182 осіб, двома дозами-10.

Читайте також: У МОЗ роз’яснили, кому не можна робити щеплення проти COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2021 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.