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У МОЗ роз’яснили, кому не можна робити щеплення проти COVID-19

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я випустив збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-19. У ньому зокрема роз’яснили, кому протипоказано робити щеплення.
У МОЗ роз’яснили, кому не можна робити щеплення проти COVID-19 Фото: petrushki.net
Щеплення не можна робити тим, у кого:
 
- є алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини;
 
- була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;
 
- є гарячка (температура понад 38°C).
 
Щеплення проти коронавірусу не можна робити також людям, молодшим за зазначений в інструкції вік. Але в МОЗ додають, що, ймовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, повідомляє "Громадське".
 
А от тим, у кого є застуда чи нежить із температурою, меншою за 38°C, щеплення робити можна. Та зважаючи на те, що людина з ознаками застуди та підвищеною температурою може мати COVID-19, її не рекомендують запрошувати на вакцинацію. Роблять це для того, щоб убезпечити від зараження медичних працівників і відвідувачів медзакладу.
 
У ЦГЗ додають, що розроблений збірник відповідей зроблять і в паперовому варіанті, який отримають лікарі й медичні сестри в усіх регіонах України.
 
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15 04 2021 12:19
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