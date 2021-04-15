У МОЗ роз’яснили, кому не можна робити щеплення проти COVID-19

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я випустив збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-19. У ньому зокрема роз’яснили, кому протипоказано робити щеплення.

Щеплення не можна робити тим, у кого:

- є алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини;

- була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;

- є гарячка (температура понад 38°C).

Щеплення проти коронавірусу не можна робити також людям, молодшим за зазначений в інструкції вік. Але в МОЗ додають, що, ймовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, повідомляє "Громадське".

А от тим, у кого є застуда чи нежить із температурою, меншою за 38°C, щеплення робити можна. Та зважаючи на те, що людина з ознаками застуди та підвищеною температурою може мати COVID-19, її не рекомендують запрошувати на вакцинацію. Роблять це для того, щоб убезпечити від зараження медичних працівників і відвідувачів медзакладу.

У ЦГЗ додають, що розроблений збірник відповідей зроблять і в паперовому варіанті, який отримають лікарі й медичні сестри в усіх регіонах України.