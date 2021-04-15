НОВИНИЦентр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я випустив збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-19. У ньому зокрема роз’яснили, кому протипоказано робити щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ роз’яснили, кому не можна робити щеплення проти COVID-19
Фото: petrushki.net
Щеплення не можна робити тим, у кого:
- є алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини;
- була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;
- є гарячка (температура понад 38°C).
Щеплення проти коронавірусу не можна робити також людям, молодшим за зазначений в інструкції вік. Але в МОЗ додають, що, ймовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, повідомляє "Громадське".
А от тим, у кого є застуда чи нежить із температурою, меншою за 38°C, щеплення робити можна. Та зважаючи на те, що людина з ознаками застуди та підвищеною температурою може мати COVID-19, її не рекомендують запрошувати на вакцинацію. Роблять це для того, щоб убезпечити від зараження медичних працівників і відвідувачів медзакладу.
У ЦГЗ додають, що розроблений збірник відповідей зроблять і в паперовому варіанті, який отримають лікарі й медичні сестри в усіх регіонах України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2021 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles