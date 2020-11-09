В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику - Степанов

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України)", - сказав глава МОЗ.

Вакцину від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX насамперед отримають групи ризику, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю під час прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки до Чернігівської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, що транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи