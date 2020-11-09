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В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику - Степанов

Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями, медпрацівники, педагоги
"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України)", - сказав глава МОЗ.
В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику - Степанов Фото: з вільних джерел

Вакцину від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX насамперед отримають групи ризику, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю під час прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки до Чернігівської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, що транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи

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11 09 2020 15:41
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