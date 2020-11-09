ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України)", - сказав глава МОЗ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику - Степанов
Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями, медпрацівники, педагоги
Фото: з вільних джерел
Вакцину від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX насамперед отримають групи ризику, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю під час прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки до Чернігівської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримає 20% населення (близько 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, що транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи
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