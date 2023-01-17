В Україні вперше приватизували морський порт
Про це повідомляє Фонд державного майна.
Порт відновив роботу з 1 квітня і відтоді переправив на експорт 153 тисячі тонн зерна та 58,3 тисячі тонн імпортних споживчих товарів. При цьому проєктна спроможність – 4,1 млн тонн. Зараз порт працює лише на 5% своїх потужностей.
Порт складається з трьох активів - самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті "Кілія", розташованому на 54 км річки Дунай.
"До великої війни про Усть-Дунайськ майже всі забули, але він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. Він має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства.Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – зазначає голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Там також розповіли, що до повномасштабного вторгнення рф основні інвестиції йшли в інші морські порти.
"Після приватизації новий власник "Усть-Дунайська" зможе спрямовувати приватні інвестиції на активізацію діяльності цього працюючого порту", - наголосили у ФДМ.
Як відомо, переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.
Раніше повідомлялось, що із морських портів Одеської області 14 та 15 січня 2023 року вийшли шість суден зі 153 тисячами тонн української агропродукції.