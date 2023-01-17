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В Україні вперше приватизували морський порт

17 січня 2023, 15:15
В Україні вперше приватизували морський порт
джерело latifundist
В Україні вперше успішно приватизували морський порт "Усть-Дунайськ" на Одещині. У рамках аукціону його продали за 201 млн грн.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Порт відновив роботу з 1 квітня і відтоді переправив на експорт 153 тисячі тонн зерна та 58,3 тисячі тонн імпортних споживчих товарів. При цьому проєктна спроможність – 4,1 млн тонн. Зараз порт працює лише на 5% своїх потужностей.

Порт складається з трьох активів - самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті "Кілія", розташованому на 54 км річки Дунай.

"До великої війни про Усть-Дунайськ майже всі забули, але він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. Він має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства.Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – зазначає голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Там також розповіли, що до повномасштабного вторгнення рф основні інвестиції йшли в інші морські порти.

"Після приватизації новий власник "Усть-Дунайська" зможе спрямовувати приватні інвестиції на активізацію діяльності цього працюючого порту", - наголосили у ФДМ.

Як відомо, переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

Раніше повідомлялось, що із морських портів Одеської області 14 та 15 січня 2023 року вийшли шість суден зі 153 тисячами тонн української агропродукції.

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