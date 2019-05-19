В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років.

У День пам’яті жертв політичних репресій президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вшанували пам'ять тисяч загиблих у часи репресій, повідомляє прес-служба голови держави.

Згідно з повідомленням, президент з дружиною взяли участь у заходах на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Президентське подружжя поклало квіти до Братської могили та вшанувало пам’ять загиблих. Також до Братської могили було встановлено вінок квітів зі стрічкою національних кольорів України.

Петро та Марина Порошенки також встановили лампади та вшанували пам'ять жертв тоталітаризму біля Центрального монументу меморіалу "Биківнянські могили".

"Перебуваючи тут, у Биківні, у скорботному і святому місці, мимоволі прислухаєшся до тиші. Тут покояться тисячі й тисячі закатованих, вбитих невинних жертв. Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим в Україні і за її межами", - зазначив президент.



Фото: Адміністрація Президента

Президент з дружиною також взяли участь у церемонії покладання вінка квітів до Пам’ятного знаку польських поховань.

Як зазначив у неділю у своєму мікроблозі у Twitter президент України Петро Порошенко, "українська земля покоїть прах невинних жертв у кожній області, у кожному районі, зберігає страшну правду та намагається залікувати пекучий біль свого народу".



Фото: Адміністрація Президента

У посольстві Польщі зазначили у свою чергу, що поляки "добре розуміють трагедію народу, який в результаті репресій втратив свою еліту".

"Спільне вшанування жертв у Бикивні, де поховані останки українців та поляків, символізує близькість нашої долі", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років XX століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах. Терор і репресії зачепили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство.

Нагадаємо, що 18 травня українці відзначали День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.