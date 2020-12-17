В Україні випустили картку з двома платіжними системами водночас
Першим банком-партнером у випуску кобейджинґової картки "ПРОСТІР - UnionPay International" став "Укргазбанк", повідомляє "Економічна правда".
База UnionPay дає можливість повноцінного використання картки на всій території Китаю.
У НБУ зазначають, що для банків обслуговування кобейджинґової картки буде доволі дешевим, "оскільки всі операції за карткою на території України обробляються за правилами й тарифами ПРОСТІР".
"Ми впевнені, що посилення конкуренції на платіжному ринку сприятиме підвищенню якості фінансових послуг, зниженню цін для кінцевого споживача та розвитку сучасних технологій", - розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку.
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