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В Україні випустили картку з двома платіжними системами водночас

Першим банком-партнером у випуску кобейджинґової картки "ПРОСТІР - UnionPay International" став "Укргазбанк"
"ПРОСТІР" та "UnionPay International" запустили першу в Україні картку, що працює на базі двох платіжних систем одночасно.
В Україні випустили картку з двома платіжними системами водночас Фото: pravda.com.ua

Першим банком-партнером у випуску кобейджинґової картки "ПРОСТІР - UnionPay International" став "Укргазбанк", повідомляє "Економічна правда".

База UnionPay дає можливість повноцінного використання картки на всій території Китаю.

У НБУ зазначають, що для банків обслуговування кобейджинґової картки буде доволі дешевим, "оскільки всі операції за карткою на території України обробляються за правилами й тарифами ПРОСТІР".

"Ми впевнені, що посилення конкуренції на платіжному ринку сприятиме підвищенню якості фінансових послуг, зниженню цін для кінцевого споживача та розвитку сучасних технологій", - розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку. 

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17 12 2020 13:19
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