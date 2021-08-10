В Україні виявили 16 362 нових випадки коронавірусу

Минулої доби госпіталізовано 3 526 осіб, при цьому одужало 4 720 людей. Також зареєстровано 241 летальний випадок

Минулої доби в Україні зареєстровано 16 362 випадки зараження коронавірусом.

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 07 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 3 526 осіб, при цьому одужало 4 720 людей. Також зареєстровано 241 летальний випадок.

У МОЗ поінформували, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 514 005 осіб, з них одужало 2 282 482, померла 58 081 людина. Проведено 13 164 600 ПЛР-тестування (за добу 53 211).

Як повідомлялося, за 7 жовтня в Україні зафіксували 15 125 випадків зараження коронавірусом.