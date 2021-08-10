НОВИНИМинулої доби в Україні зареєстровано 16 362 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні виявили 16 362 нових випадки коронавірусу
Минулої доби госпіталізовано 3 526 осіб, при цьому одужало 4 720 людей. Також зареєстровано 241 летальний випадок
Фото: з вільного доступу
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 07 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 3 526 осіб, при цьому одужало 4 720 людей. Також зареєстровано 241 летальний випадок.
У МОЗ поінформували, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 514 005 осіб, з них одужало 2 282 482, померла 58 081 людина. Проведено 13 164 600 ПЛР-тестування (за добу 53 211).
Як повідомлялося, за 7 жовтня в Україні зафіксували 15 125 випадків зараження коронавірусом.
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