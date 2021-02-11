В Україні виявили 19 455 нових випадків коронавірусу

За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339)

Минулої доби в Україні зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339)", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 188 осіб; летальних випадків – 700; одужало – 12 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 955 693 особи; одужало – 2 454 737 осіб; летальних випадків – 68 727; проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Минулої доби проти COVID-19 вакциновано 273 307 людей. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.

Як додали у МОЗ, 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Як повідомлялося, за добу 31 жовтня в Україні було зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).