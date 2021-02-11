Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні виявили 19 455 нових випадків коронавірусу

За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339)
Минулої доби в Україні зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків COVID-19.
В Україні виявили 19 455 нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339)", - зазначається у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізовано – 3 188 осіб; летальних випадків – 700; одужало – 12 639 осіб.
 
 
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 955 693 особи; одужало – 2 454 737 осіб; летальних випадків – 68 727; проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.
 
За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.
 
Минулої доби проти COVID-19 вакциновано 273 307 людей. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.
 
Як додали у МОЗ, 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
 
Як повідомлялося, за добу 31 жовтня в Україні було зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2021 09:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.