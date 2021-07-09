НОВИНИВ Україні за минулу добу, 6 вересня, виявили 2 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні виявили 2 197 нових випадків COVID-19
За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37)
Фото: CTK Photo
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37)", - зазначається у повідомленні.
За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 485 осіб, летальних випадків – 53, одужало – 1 429 осіб.
За добу протестовано методом ПЛР – 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811 осіб, експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи, одужало – 2 214 606 осіб, летальних випадків – 54 054, проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
Як повідомлялося, за добу 5 вересня в Україні було виявлено 773 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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