В Україні виявили 2 197 нових випадків COVID-19

За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37)

В Україні за минулу добу, 6 вересня, виявили 2 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37)", - зазначається у повідомленні.

За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 485 осіб, летальних випадків – 53, одужало – 1 429 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811 осіб, експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи, одужало – 2 214 606 осіб, летальних випадків – 54 054, проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Як повідомлялося, за добу 5 вересня в Україні було виявлено 773 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.