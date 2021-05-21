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В Україні вже 60 тисяч людей отримали обидві дози вакцини проти COVID-19

Найбільше щеплень зроблено у Києві
В Україні за минулу добу, 20 травня, зробили 18 913 щеплень проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 6 287 людей, а завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 12 626.
В Україні вже 60 тисяч людей отримали обидві дози вакцини проти COVID-19 Фото: вакцина (freepik)

Вакцинацію здійснювали 289 мобільних бригад та 382 пункти щеплень. Найбільше доз 20 травня вакцини ввели в Дніпропетровській області (1 363), повідомляє "Громадське".

Серед добових лідерів також Київ (1 265), Донеччина (1 184), Полтавщина (1 115) та Львівщина (1 064). В решті областей учора зробили менш як тисячу щеплень.

Найменше щеплень вчора зробили у Кіровоградській (332), Чернігівській (346) та Луганській (355) областях.

Загалом в Україні вже зробили 1 031 728 щеплень проти COVID-19: 971 034 людини отримали першу дозу, а 60 696 - завершили вакцинацію (отримали дві дози).

За весь час вакцинації проти COVID-19 в Україні найбільше доз ввели у Києві (107 120), Дніпропетровській (81 420) та Львівській (72 088) областях. Натомість найменше щеплень зробили у Луганській (21 238) та Чернівецькій (22 947) областях.

Нагадаємо, що у Данії дозволили вибирати препарат для вакцинації від COVID

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21 05 2021 12:47
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