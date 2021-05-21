В Україні вже 60 тисяч людей отримали обидві дози вакцини проти COVID-19
Вакцинацію здійснювали 289 мобільних бригад та 382 пункти щеплень. Найбільше доз 20 травня вакцини ввели в Дніпропетровській області (1 363), повідомляє "Громадське".
Серед добових лідерів також Київ (1 265), Донеччина (1 184), Полтавщина (1 115) та Львівщина (1 064). В решті областей учора зробили менш як тисячу щеплень.
Найменше щеплень вчора зробили у Кіровоградській (332), Чернігівській (346) та Луганській (355) областях.
Загалом в Україні вже зробили 1 031 728 щеплень проти COVID-19: 971 034 людини отримали першу дозу, а 60 696 - завершили вакцинацію (отримали дві дози).
За весь час вакцинації проти COVID-19 в Україні найбільше доз ввели у Києві (107 120), Дніпропетровській (81 420) та Львівській (72 088) областях. Натомість найменше щеплень зробили у Луганській (21 238) та Чернівецькій (22 947) областях.
Нагадаємо, що у Данії дозволили вибирати препарат для вакцинації від COVID
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