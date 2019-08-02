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В Україні з початку року семеро людей померли від кору

У в січні на кір захворіли понад 15 тис. українців
З початку 2019 року в Україні внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померли 7 осіб.
В Україні з початку року семеро людей померли від кору Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, інформує "Укрінформ".

"З початку року внаслідок кору померло 7 українців, з них двоє - діти. З 2017 року - з початку спалаху в Україні - через ускладнення кору померло 28 українців: 17 - дітей і 11 дорослих", - сказала Стефанишина.

Нагадаємо, що захворюваність на кір в Україні наблизилося до показників довакцинального періоду 1968 року. Відмова від щеплень вперше увійшла в десятку глобальних загроз здоров'ю.

Додамо, що протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіло 3 379 людей - 1 499 дорослих та 1 880 дітей.

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08 02 2019 19:24
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