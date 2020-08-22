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В Україні з початку серпня потонули понад 120 людей

Серед потонулих майже 10 дітей
В Україні з початку серпня у водоймах потонули понад 120 осіб. Врятувати вдалося понад 65 осіб.
В Україні з початку серпня потонули понад 120 людей Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.

"На водних об'єктах України з початку місяця загинули понад 120 осіб, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них - близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

Зокрема, під час відпочинку біля водойм забороняється:

  • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;
  • купатися поодинці;
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;
  • купання дітей без супроводу дорослих

Нагадаємо, що 22 серпня в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало.

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22 08 2020 12:30
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