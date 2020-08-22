В Україні з початку серпня потонули понад 120 людей
Про це повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.
"На водних об'єктах України з початку місяця загинули понад 120 осіб, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них - близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм", - йдеться в повідомленні.
У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.
Зокрема, під час відпочинку біля водойм забороняється:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;
- купатися поодинці;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;
- купання дітей без супроводу дорослих
Нагадаємо, що 22 серпня в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало.
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