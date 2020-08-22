В Україні зафіксовано 2328 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 400 726 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 657 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3553 випадки;
Волинська область — 5052 випадки;
Дніпропетровська область — 1932 випадки;
Донецька область — 1215 випадків;
Житомирська область — 2734 випадки;
Закарпатська область — 6885 випадків;
Запорізька область — 1287 випадків;
Івано-Франківська область — 7631 випадок;
Кіровоградська область — 756 випадків;
м. Київ — 11 507 випадків;
Київська область — 4881 випадок;
Львівська область — 12 965 випадків;
Луганська область — 232 випадки;
Миколаївська область — 938 випадків;
Одеська область — 5788 випадків;
Полтавська область — 636 випадків;
Рівненська область — 8383 випадки;
Сумська область — 1145 випадків;
Тернопільська область — 4507 випадків;
Харківська область — 7324 випадки;
Херсонська область — 332 випадки;
Хмельницька область — 1904 випадки;
Чернівецька область — 8713 випадків;
Черкаська область — 1248 випадків;
Чернігівська область — 1423 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 серпня 2020 року до Центру надійшло 2634 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 161 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, що у Львівській міській раді зараження коронавірусом підтвердили у 20 чиновників і одного депутата. Серед інфікованих - заступники міського голови.
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